Haberler » Spor » Konyaspor Başkanı Kulluk'tan Fırat Aydınus'a sert tepki: Tarihe geçti - Spor

Konyaspor Başkanı Kulluk'tan Fırat Aydınus'a sert tepki: Tarihe geçti

Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk, Beşiktaş maçını yöneten Fırat Aydınus'a tepki gösterdi. Hilmi Kulluk, Fırat Aydınus'un attıkları nizami golü üç saniye içinde karar vererek iptal ettiğini söyledi.

25.11.2019 14:48 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:48

Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk, Süper Lig'de hafta sonu ile oynadıkları maça ilişkin, "Maçın hakemi Fırat Aydınus karşılaşmanın ilk dakikalarında kaydettiğimiz nizami golü VAR'da tek açıdan izlemiş, ters açıları değerlendirme gereği duymamış ve 3 saniye içinde karar vererek oyunun skoruna direkt etki etmiştir" dedi.

Hilmi Kulluk, yaptığı açıklamada, hakem Fırat Aydınus'un karşılaşmanın VAR görüntülerini çok hızlı izlediğini söyledi.

Bu anlamda hakem Fırat Aydınus'un "Tarihe geçtiğini" ifade eden Kulluk, şöyle konuştu:

"Beşiktaş ile kendi sahamızda oynadığımız maçın hakemi Fırat Aydınus karşılaşmanın ilk dakikalarında kaydettiğimiz nizami golü VAR'da tek açıdan izlemiş, ters açıları değerlendirme gereği duymamış ve 3 saniye içinde karar vererek oyunun skoruna direkt etki etmiştir. Yine kendisi maçın genelinde de gördüğü değil düşündükleri doğrultusunda kararlar vermiş, bütün takdir haklarını rakip takımdan yana kullanmış ve oyuncularımızın mücadele gücünü sindirmiştir. Bunun sebeplerinin başında müsabakaların hakemlerinin açıklanmasının hemen ardından çok ağır ifadeler, hakaretler, kötü sözlerle Fırat Aydınus'u baskı altına alma girişimleri gelmektedir. Maalesef bu düzeyde bir hakem sosyal medya terörüne direnememiştir."

Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk

"NET GOLÜMÜZÜ İPTAL ETMİŞTİR"

Hilmi Kulluk, geçen sezon Bursaspor-Fenerbahçe ve bu sezon da Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor maçlarında atılan benzer gollerin karşılaşmaların hakemleri tarafından nizami kabul edildiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Bu iki emsal örnek karşımızdayken oyuncumuz Ömer Ali Şahiner, Beşiktaş kalecisinin görüş açısını hiçbir şekilde kapatmadığı ters açılarda son derece net görünmekteyken, Fırat Aydınus ve onu pozisyonu izlemesi için davet eden VAR hakemlerinin marifetiyle net golümüz iptal edilmiştir. Geçen sezon yine aynı hakem Fenerbahçe ile İstanbul'da oynadığımız karşılaşmanın hemen başında rakip oyuncunun futbolcumuza yaptığı kasıtlı hareketi gözünün önünde olmasına rağmen kırmızı kartla cezalandırmamış ve bu davranışı maçın sonucunu belirlemiştir."

"ANADOLU TAKIMLARININ EMEKLERİ BİR DÜDÜKLE HEBA OLUYOR"

Milli maç arasında Konyaspor'un 15 gün çalıştığını belirten Kulluk, "Fırat Aydınus'un hatalı kararı yüzünden güçlü başladığımız maç lehimizde devam edecekken, bambaşka bir noktaya geldi. Kazanamadığımız için de önemli bir maddi gelirden olduk. Bunların hesabını kim verecek? Benzer hataları belli başlı takımlara karşı yapan hakemler haftalarca görev alamıyor. Bunun bilincinde oldukları için de maalesef Anadolu takımlarının emekleri bir düdükle heba oluyor. Son iki maçta verdiği can yakan kararlar ile sonuca doğrudan etki eden Fırat Aydınus'un orta hakem ve VAR hakemi olarak bir daha maçlarımızda görev almasını istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Ali KoçAli Koç'un yüzünden düşen bin parça: Hiç iyi değilim

Konyaspor Başkanı Kulluk'tan Fırat Aydınus'a sert tepki: Tarihe geçti

Fırat Aydınus, Konyaspor, Beşiktaş, Spor


HABER YORUMLARI (2)
M.ÇEK:Çok baksa çok baktın, az baksa az baktın, hiç bakmasa bakmadın!!!! Yahu bakmaya gerek bile yoktu niye bakmadın demesinler diye baktı işte. Kalecinin görüş alanında ve rahatsız ediyor ofsayttaki oyuncu o kadar
Yayından Kaldır
3 3
Cevap yaz
XX:önce futbol oynamayı, sonra da futbolun kurallarını öğrenin. karar doğru boş yere ağlamayın
Yayından Kaldır
3 3
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
16:18 Yeni Malatyaspor yönetimi Başkan Gürkan'ı ziyaret etti
16:17 Kayserispor'da 3 futbolcu kadro dışı bırakıldı
16:15 Getafe maçını Treimanis yönetecek
16:14 Fenerbahçe yöneticileri, tarihi yerleri gezdi
16:13 Nevşehir'de İl Spor Güvenlik kurul toplantısı yapıldı
15:52 Eski eşinin satırla öldürdüğü Ayşe'nin tabutuna kadınlar omuz verdi
15:18 Trabzonspor'un, Beşiktaş'ın yıldızı Oğuzhan Özyakup ile anlaştığı iddiası gündem yarattı
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
14:48 Konyaspor Başkanı Kulluk'tan Fırat Aydınus'a sert tepki: Tarihe geçti
13:57 Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı
13:45 Kocasını baltayla öldüren kadın konuştu: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
12:57 Galatasaray'ın devre arasındaki ilk transferi Onyekuru olacak!
12:45 Kafes dövüşünde nakavt olan Sabriye Şengül, "Hırsıma yenildim" diyerek gözyaşlarına boğuldu
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
25.11.2019 16:26:25