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Konyaspor Beşiktaş maçı hazırlıklarına yeniden başladı

Konyaspor iki günlük aranın ardından Beşiktaş maçının hazırlıklarına yeniden başladı.

19.11.2019 18:59 | Son Güncelleme: 19.11.2019 19:04Konyaspor Beşiktaş maçı hazırlıklarına yeniden başladı
Konyaspor iki günlük aranın ardından Beşiktaş maçının hazırlıklarına yeniden başladı. Antrenmanda ikili mücadele sonrası burnunda açılma meydana gelen takım kaptanı Ali Çamdalı çalışmayı yarıda bıraktı.

Süper Ligin 12. hafta maçında 23 Kasım Cumartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek Konyaspor iki günlük aranın ardından yapılan antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesislerinde yapılan antrenmana ülke milli takımlarında bulunan Levan Shengelia ve Erdon Daci katılmazken, milli takımlardan dönen oyuncular Faruku Miya ilk bölümde takımla, daha sonra ayrı, Ozan Can Oruç ise takımdan ayrı çalıştı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman pas çalışması ve 7'ye 4 oyun ile devam etti. Oyuncular antrenmanı 10'a 10 oyun ve çift kale maç ile tamamladı.

Antrenmanın son bölümlerinde Marin Anicic ile girdiği ikili mücadele sonrası burnuna darbe alan ve açılma meydana gelen takım kaptanı Ali Çamdalı ise antrenmanı yarıda bıraktı. - KONYA

Spor

Kaynak: İHA

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