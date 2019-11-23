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Konyaspor-Beşiktaş maçından notlar

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk oldukları müsabakada, ligin 11. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor mücadelesindeki ilk 11'i sahaya sürdü.

23.11.2019 20:22 | Son Güncelleme: 23.11.2019 20:22Konyaspor-Beşiktaş maçından notlar
Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Toto Süper Lig'in 12. haftasında İttifak Holding 'a konuk oldukları müsabakada, ligin 11. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor mücadelesindeki ilk 11'i sahaya sürdü.
Avcı, karşılaşmaya, Karius, Gökhan Gönül, Ruiz, Vida, Rebocho, Elneny, Hutchinson, Caner Erkin, Diaby, Ljajic ve Burak Yılmaz 11'iyle başladı.
Siyah-beyazlı ekipte Dorukhan Toköz ve Douglas sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.
İttifak Holding Konyaspor'da 2 değişiklik
İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, ligin 11. haftasındaki Demir Grup Sivasspor maçına göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.
Kocaman, Demir Grup Sivasspor maçında Amir Hadziahmetovic ve Levan Shengalia'nın yerine Deni Milosevic ve Riad Bajic'i sahaya sürdü.
İttifak Holding Konyaspor, karşılaşmaya Serkan Kırıntılı, Skubic, Anicic, Diagne, Ferhat Öztorun, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Miya ve Bajic 11'iyle başladı.
Ev sahibi ekipte kart cezalı Shengelia ile maç eksiği bulunan Paolo Hurtado'nun yanı sıra Ali Çamdalı ve Ali Turan da sakatlıkları nedeniyle maç kadrosuna dahil edilmedi.
İttifak Holding Konyaspor sahaya "Öğretmenler gününüz kutlu olsun" yazılı pankartla çıktı.

İttifak Holding, Abdullah Avcı, Konyaspor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: AA

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