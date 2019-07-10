10.07.2019 13:52
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Konyaspor, Bolu'daki çalışmalarını sürdürüyor

Konyaspor, Bolu

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Konyaspor, günün ilk çalışmasını sabah saatlerinde gerçekleştirdi.

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Konyaspor, günün ilk çalışmasını sabah saatlerinde gerçekleştirdi.
2019-2020 sezonunun birinci etap çalışmasını Bolu kampında sürdüren Konyaspor, hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, oyuncular iki gruba ayrılırken ısınma hareketlerinin ardından ilk grup CORE ısınma ikinci grup ise ağırlık çalışması yaptı. Sahada gerçekleşen antrenmanın ikinci bölümü çabukluk ve koordinasyon hareketleri ile başlarken, gruplar halinde yapılan 4'e 1 ile devam etti. Antrenman, taktik çalışma ve topla oyun ile sabah antrenmanını tamamlandı.
Öte yandan yeşil-beyazlı ekipte tedavileri devam eden Petar Filipovic, Fallou Diagne ve Paolo Hurtado takımdan ayrı olarak çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmandan detaylar


- Konya
Kaynak: DHA
Konyaspor, Sabah, Bolu, Spor

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