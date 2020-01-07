Haberler » Spor » Konyaspor, Brezilyalı golcü oyuncu Rogerio Thuram'ı transfer etti - Spor

Konyaspor, Brezilyalı golcü oyuncu Rogerio Thuram'ı transfer etti

Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor, Brezilyalı santrfor Rogerio Thuram ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

07.01.2020 15:38 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:44 Konyaspor, Brezilyalı golcü oyuncu Rogerio Thuram'ı transfer etti
Süper Lig ekibi İttifak Holding , Brezilyalı santrfor Rogerio Thuram ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yeşil-beyazlı kulübün, son olarak Yunanistan'ın Süper Lig takımlarından PAS Lamia'da forma giyen golcü oyuncu için Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda tören düzenlendi.
Kulüp menajeri Seçkin Özdil'in de katıldığı imza töreninde, 28 yaşındaki oyuncuyla satın alma opsiyonu Konyaspor'da olmak üzere 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.
Thuram, imza töreninde yaptığı açıklamada, "Konyaspor'dan teklif geldiğini öğrenince inanamadım. Burada olduğum için çok mutluyum. Kulübü, stadyumu, tesisleri gördüm, hayran kaldım. Bana inananları mahcup etmemek ve bu formanın hakkını verebilmek için çok çalışacağım." ifadelerini kullandı.
Sezonun ilk yarısında PAS Lamia'da 15 karşılaşmada 6 gol kaydeden Thuram, Konyaspor'da 99 numaralı formayı giyecek.

İttifak Holding, Lilian Thuram, Konyaspor, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

16:22   Roma, Kolarov'un sözleşmesini 2021'e kadar uzattı - Spor
16:20   TFF Başkanı Özdemir: "VAR doğru kullanılıyor" - Spor
16:20   MHK Başkanı Zekeriya Alp: "Hakem kardeşlerimiz gerekli dersleri çıkarttılar ve ikinci yarıda... - Spor
16:18   Nihat Özdemir: "Hakemlerimiz ilk yarıda baskı altında iyi performans sergilediler" - Spor
16:13   Kolarov, Roma ile sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı - Spor
16:13   Gençler Gücüspor- Trabzon 1923 sporu 7- 0 mağlup etti - Spor
15:11   Ryan Babel'in menajeri açıkladı: Transfer için Ajax'la görüşüyoruz - Spor
14:35   Burak Yılmaz'dan Cenk Tosun ve Arda Turan için çarpıcı mesaj - Spor
13:38   Arda Turan'dan ayrılık açıklaması: Yeni bir sayfa açmak istedim - Spor
13:37   Emre Kılınç: Galatasaray'la anlaştım ama transferim gerçekleşmedi - Spor
7.01.2020 16:26:25