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Konyaspor, Bülent Korkmaz ile anlaştı

Konyaspor, Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile anlaştı.

11.02.2020 19:40 | Son Güncelleme: 11.02.2020 19:40Konyaspor, Bülent Korkmaz ile anlaştı
, Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile anlaştı. Tecrübeli teknik adam imzayı yarın kulüp tesislerinde atacak.

Teknik Direktör Aykut Kocaman'la yollarını ayıran Konyaspor'da Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile anlaşıldığı duyuruldu. Konyaspor'un resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Konyaspor'umuz, Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile prensip anlaşmasına vardı. Resmi imza için tören yarın saat 15.00'de yapılacaktır" denildi.

Konyaspor twitter hesabından Bülent Korkmaz ile ilgili bir de klip paylaşıldı. Konya'da kent merkezinden gün doğumundan bir görüntü eşliğinde Bülent Korkmaz'ın Galatasaray'ın kaptanı olduğu dönemde maç öncesi soyunma odasında söylediği ve unutulmayan, "Şimdi zamanı şimdi. Artık zamanı geldi. Herkes tek yürek olsun. Yüreğini sahaya koysun. Biz zor günlerin adamıyız. Bunu her zaman bir kenara yazın" konuşmasıyla birlikte "Hoş geldin Bülent Korkmaz" yazısıyla sona eren bir kliple, anlaşma duyuruldu. - KONYA

Bülent Korkmaz, Aykut Kocaman, Konyaspor, Spor

Kaynak: İHA

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