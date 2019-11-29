Haberler » Spor » Konyaspor, Çaykur Rizespor maçına hazır - Spor

Konyaspor, Çaykur Rizespor maçına hazır

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

29.11.2019 19:20 | Son Güncelleme: 29.11.2019 19:20Konyaspor, Çaykur Rizespor maçına hazır
İttifak Holding , Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Taktik çalışmayla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.
Öte yandan, tedavilerine devam edilen Ali Turan ve Marko Jevtovic kadroda yer almazken, Paolo Hurtado 21 kişilik kafileye dahil edildi.
Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor karşılaşması yarın Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 15: 00'te başlayacak ve karşılaşmayı Halis Özkahya yönetecek.

Çaykur Rizespor, İttifak Holding, Konyaspor, Çaykur, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
19:32 Muhammed Farah, Tokyo 2020'ye katılmak için pistlere çıkacak
19:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, tezkeresine 10 gün kalan askere kalem hediye etti
19:25 Doktora şiddet! Masanın üzerine çıkıp tekme attı
19:20 Konyaspor, Çaykur Rizespor maçına hazır
19:06 Aydın Örs: Herkesi yenebilecek kapasiteye sahibiz
19:03 Fenerbahçe, İzmir'e geldi
19:00 Fenerbahçe kafilesi İzmir'de
17:48 Oğuzhan Özyakup'a büyük tepki! "Git artık bu takımdan"
17:48 Evini fuhuş yapan kadınlara kiraya veren mülk sahibine 29 bin TL ceza
17:27 Galatasaray'ın Arda Turan transferi için İspanyollardan flaş açıklama
17:26 İpek böceği destekleme ödemeleri bugün hesaplarda olacak
16:53 Liverpool'a, Fabinho'dan kötü haber geldi
16:17 Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kamp kadrosu belli oldu
15:57 Erkan Zengin, PTT 1. Lig takımı Adana Demirspor ile 1,5 yıllığına anlaştı
14:01 Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti
29.11.2019 19:52:41