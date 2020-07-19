Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi
Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor'u 4-3 mağlup eden İttifak Holding Konyaspor, karşılaşmada Trabzonspor'a verilen penaltı pozisyonu için sosyal medyadan göndermeli bir paylaşımda bulundu. Yeşil beyazlı ekip, "Maskeyi gözünüzü değil, ağzınızı kapatacak şekilde takın" diyerek hakemlere tepki gösterdi.
19.07.2020 23:49 | Son Güncelleme: 20.07.2020 01:54
Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu ve şampiyonluk umutlarını tamamen yitirdi.
Bu karşılaşmada bordo mavili ekibin kazandığı penaltı kararı sonrasında Konya cephesinden dikkat çekici bir paylaşım geldi. Hakemin verdiği penaltı kararına tepki gösteren Konyaspor'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Maskeyi gözünüzü değil ağzınızı kapatacak şekilde takın" ifadeleri yer aldı.
VAR'A GİTTİ, KARAR DEĞİŞMEDİ
Maçın 52. dakikasında Campi'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Sörloth, Anicic'in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını işaret etti. Pozisyon VAR odasında da incelendi ve karar değişmedi, topun başına gelen Sörloth ağları sarstı.
Etiketler: İttifak Holding, Trabzonspor, Konyaspor, Spor, Haber
Yorumlar (59)
FANATİK FENERLİ: Bu trabzonspor girdiği bütün şampiyonluk mücadelelerini kaybediyor :) otobüs kurşunla ,en yakın rakibine kumpas kur, hakem satın al yine de olmuyor olmuyor. Bence artık salın bir, yoksa her sene müzeden kupa çalma girişimleriyle uzunca gündemi meşgul edersiniz. :)
ORHAN: Ben FB olduğum halde, farklı düşünüyorum. Trabzonsporda tebrik ederim, kısmet değilmiş. Bizim halimize düşmediler. Her iki takımda tebrik ediyorum.