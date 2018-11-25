Konyaspor'da Alanyaspor Mesaisi Başladı

Atiker Konyaspor
, bir günlük iznin ardından Aytemiz Alanyaspor
maçının hazırlıklarına başladı.
Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek olan Atiker Konyaspor, bir günlük iznin ardından akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Aykut Kocaman
yönetiminde Kayacık
Tesisleri'nde yapılan antrenman, salonda yapılan çalışma ile başladı. Galasataray karşısında ilk 11'de forma giyen oyuncular salon çalışmasının ardından yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise koşu ve ısınma hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman çift kale maç ile sona erdi. Selim Ay
ve Paolo Hurtado ise takımdan ayrı olarak çalıştı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmandan detaylar
Konyaspor,Aytemiz Alanyaspor
25 Kasım 2018 Pazar 19:46