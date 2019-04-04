Konyaspor'da Başakşehir Maçı Hazırlıkları

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Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.Daha sonra 5'e 3 pas çalışması ile devam eden idman, taktik çalışma ve çift kale maçla sona erdi.Antrenmanda Ömer Ali Şahiner, Ali Çamdalı ve Ertuğrul Taşkıran takımdan ayrı çalıştı.