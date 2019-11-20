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Konyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları

İttifak Holding Konyaspor, 23 Kasım Cumartesi günü iç sahada Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

20.11.2019 18:56 | Son Güncelleme: 20.11.2019 18:56Konyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları
İttifak Holding , 23 Kasım Cumartesi günü iç sahada ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.
Altyapıdan Şener Kaya'nın da katıldığı antrenman 7'ye 4 pas çalışması ile devam etti. İdman taktik çalışma ve çift kale maçla tamamlandı.
Öte yandan, dünkü antrenmanda arkadaşıyla girdiği ikili mücadelede aldığı darbe sonucu burnu kırıldığı için ameliyat edilen Ali Çamdalı, antrenmana katılmadı.

İttifak Holding, Konyaspor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: AA

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