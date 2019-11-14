Haberler » Spor » Konyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor - Spor

Konyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor

İttifak Holding Konyaspor, yaptığı tek antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü.

14.11.2019 19:49 | Son Güncelleme: 14.11.2019 19:49Konyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor

İttifak Holding , yaptığı tek antrenmanla maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 12'inci haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Konyaspor, akşam saatlerinde yaptığı tek antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Tesisleri'nde gerçkelşetirilen teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümü salonda yapılan core ısınma ve ağırlık çalışması ile başladı. Antrenmanın ikinci bölümü sahada yapılan çabukluk hareketleri ve 7'ye 4 ile başladı. Antrenman çift kale maç ile sona erdi. Milli takımlarda bulunan Ozan Can Oruç, Erdon Daci, Faruku Miya ve Levan Shengelia ile salon çalışması sonrası takımdan ayrı çalışan Serkan Kırıntılı antrenmanda yer almadı. Marko Jevtovic ve Marin Anicic ise atletik performans antrenörü ve fizyoterapist yönetiminde çalıştı.

ADANASPOR İLE HAZIRLIK MAÇI OYNANACAK

Öte yandan yeşil beyazlı ekip cumartesi günü Adanaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Kayacık Tesisleri'nde karşılaşacak iki takımın mücadelesi saat 15.00'da başlayacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detaylar



İttifak Holding, Konyaspor, Beşiktaş, Kayacık, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
20:46 İzlanda Milli Takımı, stada ulaştı
20:45 A Milli Takım, stada ulaştı
20:38 Türkiye-İzlanda maçını 48 bin kişi izledi
20:42 Türkiye - İzlanda (EK FOTOĞRAFLAR)
20:40 Türkiye - İzlanda (EK FOTOĞRAFLAR)
20:23 ABD'den dönen Erdoğan, Türkiye-İzlanda maçını tribünden takip etti!
20:15 Cenk Tosun takımı yalnız bırakmadı
19:24 Milliler sahaya Plevne Marşı ile çıktı!
15:11 Son dakika: İmamoğlu'nun "Gerek yok" diyerek iptal ettiği arıtma tesisini Bakanlık yapacak
19:34 Son dakika: Tutuklanan Ahmet Altan'ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi
20:22 ABD Savunma Bakanlığı: F-35 sistemindeki ALIS programı artık ihtiyaçları karşılamıyor
20:24 Gözaltına alınan Rabia Naz'ın babası ve gazeteciler mahkemeye sevk edildi
17:55 2019 Cuma mesajları resimli – En güzel, anlamlı Cuma mesajları
16:54 2020 resmi tatiller takvimi belli oldu! 2020 resmi ve dini tatiller
14.11.2019 20:49:04