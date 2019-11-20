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Konyaspor'da Beşiktaş maçının hazırlıkları sürüyor

İttifak Holding Konyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü.

20.11.2019 21:38 | Son Güncelleme: 20.11.2019 21:38Konyaspor'da Beşiktaş maçının hazırlıkları sürüyor

İttifak Holding , maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 12'nci haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek İttifak Holding Konyaspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına devam etti. Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve çabukluk hareketleri ile başladı. 7'ye 4 ile devam eden antrenman taktik çalışma ve çift kale maç ile sona erdi.Dün akşam gerçekleştirilen çalışmada aldığı darbe sonucu burnu kırılan ve ameliyat olan takım kaptanı Ali Çamdalı antrenmanda yer almadı.



İttifak Holding, Konyaspor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: DHA

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