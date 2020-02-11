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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi

İttifak Holding Konyaspor, teknik direktör Bülent Korkmaz ile 1.5 yıllığına anlaşmaya vardı.

11.02.2020 16:26 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:26Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi

İttifak Holding , teknik direktör Bülent Korkmaz ile 1.5 yıllığına anlaşmaya vardı.

Teknik direktör Aykut Kocaman ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Konyaspor'da yeni teknik direktör Bülent Korkmaz oldu.

İLK TERCİH ÜNAL KARAMAN İLE ANLAŞILAMADI

Kocaman'ın ayrılmasının ardından yeşil-beyazlı kulüpte gündeme ilk olarak Ünal Karaman geldi. Kulüp yöneticileri, Trabzonspor'dan ayrılan ve aslen Konyalı olan Karaman ile dün bir görüşme yaptı, ancak anlaşma sağlanamadı.

Diğer alternatiflere yönelen yönetim, son olarak Antalyaspor'u çalıştıran Bülent Korkmaz ile bugün masaya oturdu. Yönetim ile Bülent Korkmaz arasında anlaşma sağlandı. Korkmaz'ın Konya'ya gelerek kendisini yeşil beyazlı kulubü bağlayan 1.5 yıllık sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi.



İttifak Holding, Bülent Korkmaz, Konyaspor, Spor

Kaynak: DHA

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