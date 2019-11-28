Haberler » Spor » Konyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları - Spor

Konyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

28.11.2019 18:26 | Son Güncelleme: 28.11.2019 18:32Konyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları
İttifak Holding , Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Çabukluk hareketleri ve 10'a 10 oyunla devam eden idman çift kale maçla sona erdi.
Yeşil-beyazlı ekip, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına yarın Kayacık Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Çaykur Rizespor, İttifak Holding, Konyaspor, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
19:05 Chapecoense küme düştü!
18:56 TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli Isla'nın cezasını onadı
18:50 Isla'nın cezası onandı
18:46 Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Önümüzdeki maç final niteliğinde
18:46 PFDK kararları açıklandı!
18:39 Tahkim Kurulu, Isla'nın cezasını onadı
17:54 Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'den transfer açıklaması
17:46 İtalyan gazeteciler, milli takım tesislerine hayran kaldı
17:19 Yusuf Yazıcı'dan hayal kırıklığı yaratan performans!
17:12 Mbappe'nin PSG'de kalacağı açıklandı
16:06 Marmaray, 20 Kasım'da 500 binin üzerinde yolcu taşıyarak rekor kırdı
15:36 Azerbaycan'da iktidar partisi YAP parlamentonun feshi için başvurdu
12:01 AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu'ndan "güçbirliği" çıkışı: Güçlü birliktelikler içerisinde hareket etmek gerek
08:20 Dünyanın en büyük vurgununu yapan 'Kripto Kraliçe' sırra kadem bastı
07:47 SGK'yı dolandırarak 25 milyon lira zarara uğratan medikal firmalarına jandarmadan operasyon
28.11.2019 19:11:18