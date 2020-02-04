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Konyaspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü Yukatel Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

04.02.2020 19:04 | Son Güncelleme: 04.02.2020 19:58Konyaspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları
İttifak Holding , Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü Yukatel ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ilk olarak, salonda core, ısınma ve ağırlık çalışmaları yapıldı.
Daha sonra sahada süren idmanda, koşu ve çabukluk çalışmaları üzerinde duruldu. Minyatür kalelerde 10'a 10 oyunla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.
Antrenmana, tedavisi süren Farouk Miya ile milli takımda bulunan Ali Karakaya katılmadı.

İttifak Holding, Denizlispor, Konyaspor, Spor

Kaynak: AA

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