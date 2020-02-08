Konyaspor'da Denizlispor maçı öncesi sakatlık şoku

İTTİFAK Holding Konyaspor 'da Yukatel Denizlispor maçı öncesi yeni transfer Robert Mak ile Ömer Ali Şahiner ve Volkan Fındıklı kadrodan çıkartıldı.

Süper Lig'in 21 'inci haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk edecek Konyaspor'da maça dakikalar kala sakatlık şoku yaşandı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Futbolcularımız Robert Mak üst solunum yolları enfeksiyonu, Volkan Fındıklı ile Ömer Ali Şahiner, kas zorlanması nedeniyle Denizlispor maçı kadrosundan çıkartılmıştır" denildi.

Yeşil beyazlılarda sakatlıkları bulunan Farouk Miya ve Ferhat Öztorun'da bu maçın kadrosunda yer alamayacak.

- Konya