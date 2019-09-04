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Konyaspor'da denizlispor mesaisi başladı

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, 3 günlük iznin ardından Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı.

04.09.2019 21:01 Konyaspor'da denizlispor mesaisi başladı
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, 3 günlük iznin ardından Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı.
Süper Lig'in 4'üncü haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'a konuk olacak Konyaspor, 3 günlük izin ardından akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 7'ye 4 ile devam eden antrenman topla oyunun ardından yapılan çift kale maç ile sona erdi.
Antrenmana ülkelerinin milli takımlarında bulunan Deni Milosevic, Riad Bajic, Erdon Daci ve Levan Shengelia ile tedavisine takımdan ayrı devam edilen Paolo Hurtado katılmadı. Yeni transferlerden Ozan Can Oruç ise yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

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Antrenmandan detaylar



Denizlispor, Konyaspor, Spor

Kaynak: DHA

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