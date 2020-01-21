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Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 19. haftasında 26 Ocak Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını iki günlük aranın ardından sürdürdü.

21.01.2020 19:06 | Son Güncelleme: 21.01.2020 19:12Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları
İttifak Holding , Süper Lig'in 19. haftasında 26 Ocak Pazar günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını iki günlük aranın ardından sürdürdü.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Kondisyon çalışması ve 10'a 10 oyunla devam eden idman çift kale maçla sona erdi.
Öte yandan yeşil-beyazlı ekibin yeni transferi Guilherme Sitya'nın da yer aldığı antrenmanda Serkan Kırıntılı ve Deni Milosevic takımdan ayrı çalışırken, Ferhat Öztorun ise fizyoterapist eşiliğinde koşu yaptı.

İttifak Holding, Galatasaray, Konyaspor, Spor

Kaynak: AA

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