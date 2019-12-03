Haberler » Spor » Konyaspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı - Spor

Konyaspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı

Süper Lig'in 14. haftasında 8 Aralık Pazar günü Gaziantep FK ile iç sahada karşılaşacak Konyaspor, hazırlıklarına yapılan antrenmanla başladı.

03.12.2019 20:49 | Son Güncelleme: 03.12.2019 20:54Konyaspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı
Süper Lig'in 14. haftasında 8 Aralık Pazar günü FK ile iç sahada karşılaşacak , hazırlıklarına yapılan antrenmanla başladı.

Kayacık Tesislerinde Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenmana tedavilerine devam edilen Marko Jevtovic ve Ertuğrul Taşkıran, U18 Milli Takımı'nda bulunan Ali Karakaya katılmazken, Ali Turan takımdan ayrı olarak fizyoterapist Salih Kırışka yönetiminde çalıştı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 6'ya 2 pas ve top kapma çalışması ile devam etti. Antrenman çift kale maç ile sona erdi.

Kulüp Doktoru Abdülaziz Türksoylu da sakatlığı devam eden futbolcuların son durumları hakkında şu bilgileri verdi:

"Oyuncularımızdan Marko Jevtovic kalça ve bel bölgesinde sertlik ve ağrılarının sürmesi üzerine bugünkü çalışmaya katılmadı. Jevtovic'in tedavisi hafta boyunca devam edecek. Kalecimiz Ertuğrul'a ise epidural enjeksiyon uygulandı. Bu nedenle Ertuğrul da bugünkü antrenmanda yer almadı." - KONYA

Konyaspor, Gaziantep, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

21:30 Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Dünya Engelliler Günü etkinliğine katıldı - Spor
21:27 İstanbulspor (FOTOĞRAFLAR) - Spor
21:26 Rıza Çalımbay: Oyun disiplininden kopmadık, güzel bir galibiyet aldık - Spor
21:20 Maçın ardından - Spor
21:15 Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Arda Turan açıklaması - Spor
21:12 Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 2 - İstanbulspor: 0 (Maç devam ediyor) - Spor
20:19 Mustafa Cengiz, Ömer Bayram'ın Pereira'ya müdahalesine tepki gösterdi! - Spor
19:44 Ronaldo'nun kardeşinden Virgil van Dijk'a gönderme! - Spor
19:38 Galatasaray'da Lemina ve Feghouli sakatlandı! - Spor
19:28 Falcao'nun sakatlığıyla ilgili şok rapor! FIFPro açıkladı - Spor
21:31 Bursa'da kavga ihbarına giden polis memuru başından vuruldu - Haberler
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
08:23 Sahte peygamber Evrenosoğlu'nun defnedildiği mezarlıkta talep patlaması yaşandı - Haberler
08:11 Genç kadını müstehcen fotoğraflarla tehdit edip para isteyen adamın, geçimini bu yöntemle sağladığı ortaya çıktı - Haberler
3.12.2019 21:38:04