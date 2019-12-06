Haberler » Spor » Konyaspor'da, Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıkları - Spor

Konyaspor'da, Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıkları

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 14. haftasında 8 Aralık Pazar günü sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

06.12.2019 17:44 | Son Güncelleme: 06.12.2019 18:03Konyaspor'da, Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıkları
İttifak Holding , Süper Lig'in 14. haftasında 8 Aralık Pazar günü sahasında Kulübü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.
Antrenman çift kale maç ve dönüşümlü olarak oynanan 5'e 5 çalışmasıyla tamamlandı.
Takımdan ayrı çalışan ve tedavileri halen devam eden Ferhat Öztorun, Ertuğrul Taşkıran, Amir Hadziahmetovic, Ferhat Öztorun ve Marko Jevtovic antrenmana katılamadı.
Antrenmanda Konyaspor 15 Yaş Altı Takımı'ndan kaleci Deniz Ertaş ve 17 Yaş Altı Takımı'ndan Şener Kaya da yer aldı.

İttifak Holding, Gaziantep, Konyaspor, Futbol, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

19:22 Maçın ardından - Spor
19:20 Kasımpaşa-Beşiktaş maçından notlar - Spor
19:14 Stjepan Tomas: "Gole kadar her şeyi yapıyoruz ama gol atamıyoruz" - Spor
19:11 Denizlispor ile Medipol Başakşehir 1-1 berabere kaldı! - Spor
19:08 Kasımpaşa taraftarından 'Fikret Orman' göndermesi - Spor
19:07 Tayfur Havutçu Kasımpaşa'da ilk maçına çıktı - Spor
18:49 Trabzonspor, Antalyaspor'u 3-1 yendi - Spor
17:14 Jose Mourinho gözünü Dzeko'ya dikti - Spor
17:04 Fernando Muslera Galatasaray'ı sırtlıyor! - Spor
16:46 Spor spikeri Jane Slater aldatıldığını akıllı bileklik sayesinde öğrendi - Spor
8.12.2019 19:34:05