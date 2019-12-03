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Konyaspor'da Gaziantep maçı hazırlıkları başladı

İttifak Holding Konyaspor, iki günlük iznin ardından Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı.

03.12.2019 19:45 | Son Güncelleme: 03.12.2019 19:45Konyaspor'da Gaziantep maçı hazırlıkları başladı

İttifak Holding , iki günlük iznin ardından FK maçının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 14'üncü haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan İttifak Holding Konyaspor, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleşen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 6'ya 2 pas ve top kapma çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi. Antrenmana tedavilerine devam edilen Marko Jevtovic ve Ertuğrul Taşkıran katılmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Antrenmandan detaylar



İttifak Holding, Konyaspor, Gaziantep, Spor

Kaynak: DHA

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