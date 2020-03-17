Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı
İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı.
17.03.2020 19:09 | Son Güncelleme: 17.03.2020 19:09
İttifak Holding Konyaspor , Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı.
Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak Konyaspor, iki günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı.Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman yoğun kar yağışı altında gerçekleştirildi. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 5'e 2 koşu çalışması ve açma-germe hareketleri ile tamamlandı.
Antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Faruku Miya ile Marin Anicic katılmadı.
Kaynak: DHA
Etiketler : İttifak Holding, Gençlerbirliği, Konyaspor, Spor
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