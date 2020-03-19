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Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında 22 Mart Pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

19.03.2020 16:20 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:52
Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
İttifak Holding Konyaspor , Süper Lig'in 27. haftasında 22 Mart Pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Yoğun kar yağışı altında sürdürülen idmanda futbolcular, çabukluk ve gol çalışması yaptı.
Antrenman, taktik çalışmanın ardından yapılan çift kale maçla sona erdi.
Öte yandan tedavilerine devam edilen Faruk Miya, Marin Anicic ve Serkan Kırıntılı antrenmana katılmadı.

Kaynak: AA

Etiketler : İttifak Holding, Gençlerbirliği, Konyaspor, Spor

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