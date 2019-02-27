Konyaspor'da Göztepe Maçı Hazırlıkları

Atiker Konyaspor
, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 3 Mart Pazar günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Kayacık
Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Aykut Kocaman
yönetiminde salonda yapılan core ve kuvvet çalışması ile başladı.
Daha sonra sahada 4 gruba ayrılan ve 4'e 1 pas çalışması ile idmana devam eden futbolcular, topla oyunun ardından çift kale maç yaptı.
Tedavilerine devam edilen Mustapha Yatabare
, Fallou Diagne
ve Moryke Fofana antrenmana katılmazken, Ömer Ali Şahiner
ise takımdan ayrı çalıştı.
Yenikadinda Gösterme, Spor
Kaynak: AA