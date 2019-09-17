Konyaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları

Konyasporlu futbolcu Farouk Miya, Süper Lig'in 5. haftasında 20 Eylül Cuma günü Göztepe'ye konuk olacakları müsabakaya ilişkin, zorlu bir maç olacağına inandıkların ancak amaçlarının kazanmak olduğunu söyledi.

Yeşil-beyazlı takımın Kayacık Tesisleri'ndeki antrenmanı öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Farouk Miya, Yukatel Denizlispor karşısında aldıkları galibiyetten dolayı arkadaşlarını tebrik ettiğini belirtti.

Kendileri için çok önemli bir 3 puan aldıklarını ifade eden Miya, "Ligin başından bu yana oynadığımız son 3 maçta çok iyi oynamamıza rağmen beraberlikler alıyorduk. Kazanamıyorduk. Bu maçla birlikte sezonun ilk galibiyetini aldık. Bu 3 puan takım adına çok önemliydi. Bunun için çok mutluyuz." diye konuştu.

Miya, Yukatel Denizlispor karşısında gösterdikleri performansı bundan sonra da ortaya koyarak galibiyet serisi yakalamak istedikleri aktardı.

Rakiplerinin iyi ya da kötü durumda olduklarına bakmadan hazırlandıklarını vurgulayan Miya, "Rakibimizin durumunu kesinlikle göz önünde bulundurmuyoruz. Biliyoruz ki Süper Lig'de oynanan her maç zorlu ve çetin geçiyor. Rakip, kim olursa olsun biz aynı ciddiyetle hazırlanıp maça çıkacağız. Göztepe maçının zor geçeceğine inanıyorum. Amacımız kazanmak." değerlendirmesinde bulundu.

Konya'da bulunmaktan son derece mutlu olduğunun altını çizen Miya, şunları kaydetti:

"Takımda arkadaşlığımız harikulade. Ayrıca çok ateşli ve çok iyi bir taraftar grubuna sahibiz. Onların karşısında oynamaktan dolayı oldukça mutluyum. Uyum sürecini kısa sürede tamamladım. Bunun en büyük nedeni Belçika'dan tanıdığım Ali Yaşar ve Deni Milosevic'in burada olması. Yine söylüyorum burada olmaktan dolayı çok mutluyum."

Antrenman

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra çabukluk hareketleriyle devam eden idman, 10'a 10 oyun ve pas çalışması ile devam etti. Antrenman çift kale maçla sona erdi.

Tedavilerine devam edilen Ali Çamdalı ve Paolo Hurtado takımdan ayrı çalıştı.

Kaynak: AA