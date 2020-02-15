Haberler » Spor » Konyaspor'da Göztepe maçı öncesi sakatlık şoku - Spor

Konyaspor'da Göztepe maçı öncesi sakatlık şoku

İTTİFAK Holding Konyaspor'da Marin Anicic Göztepe maçına yaklaşık 1 saat kala sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

15.02.2020 15:56 | Son Güncelleme: 15.02.2020 15:56Konyaspor'da Göztepe maçı öncesi sakatlık şoku

İTTİFAK Holding 'da Marin Anicic Göztepe maçına yaklaşık 1 saat kala sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Süper Lig'in 22'nci haftasında sahasında bugün saat 17.00'de Göztepe'yi konuk edecek Konyaspor'da Anicic şoku yaşandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Marin Anicic dün yapılan son antrenmanı ağrıları sebebiyle yarıda bırakmıştı. Anicic'in muayene ve tetkiklerinde arka adalesinde 2'nci derece yırtık ve kanama saptandığı için Göztepe maçı kadrosundan çıkarılmıştır" denildi.

Defansta Anicic'in partneri Selim Ay da kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.



Konyaspor, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

13:57  Kibar Feyzo oyuncuları kim? Kibar Feyzo konusu nedir? Kibar Feyzo izle
13:39  Sildenafil nedir, ne işe yarar? Sildenafil zararları neler?
12:48  Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları - Görevimiz Tehlike 5 izle
10:57  15 Şubat Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
10:38  Evrim Keklik kimdir? Survivor'a katılan Evrim Keklik kaç yaşında, nereli?
15.02.2020 17:51:34