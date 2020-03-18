Konyaspor'da hazırlıklar sürüyor
- Konyaspor'da hazırlıklar sürüyor Süper Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak Konyaspor, yapılan antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
18.03.2020 18:55 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:57
- Konyaspor'da hazırlıklar sürüyor
KONYA - Süper Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak Konyaspor, yapılan antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. 22 Mart Pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Konyaspor, Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenmanla hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleşen antrenmanda takımdan ayrı çalışan ve tedavilerine devam edilen Uğur Demirok, Farouk Miya ile Marin Anicic yer almadı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, çabukluk hareketleri ile gruplar halinde yapılan 7'ye 3 ve 5'e 5 oyunlar ile devam etti. Antrenman çift kale maç ile sona erdi.
KONYA - Süper Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak Konyaspor, yapılan antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. 22 Mart Pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Konyaspor, Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenmanla hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleşen antrenmanda takımdan ayrı çalışan ve tedavilerine devam edilen Uğur Demirok, Farouk Miya ile Marin Anicic yer almadı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, çabukluk hareketleri ile gruplar halinde yapılan 7'ye 3 ve 5'e 5 oyunlar ile devam etti. Antrenman çift kale maç ile sona erdi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Konyaspor'da hazırlıklar sürüyor
Etiketler : Gençlerbirliği, Konyaspor, Spor
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