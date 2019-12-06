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Konyaspor'da kaptan Ali Çamdalı ile yollar ayrıldı

İttifak Holding Konyaspor, takım kaptanlarından Ali Çamdalı'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

06.12.2019 20:11 | Son Güncelleme: 06.12.2019 20:12Konyaspor'da kaptan Ali Çamdalı ile yollar ayrıldı

İttifak Holding , takım kaptanlarından Ali Çamdalı'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Yeşil-beyazlılar takımda ikinci dönemini yaşayan 35 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Ali Çamdalı ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulübün internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Takım kaptanlarımızdan Ali Çamdalı'nın sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir" denildi. Ali Çamdalı, bu sezon ligde 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta forma şansı bulabildi.



İttifak Holding, Ali Camdali, Konyaspor, Spor

Kaynak: DHA

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