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Konyaspor'da Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor

Konyaspor, ligin 24. haftasında konuk edeceği Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

25.02.2020 16:04 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:04Konyaspor'da Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor
, ligin 24. haftasında konuk edeceği maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Süper Lig'in 24.haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Konyaspor, bu maçın hazırlıklarını yaptığı tek idmanla sürdürdü. Kayacık Tesislerinde Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana tedavisine devam edilen Faruku Miya katılmazken, Marin Anicic takımdan ayrı çalıştı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 7'ye 3 topla oyun ile devam etti.

Antrenman dönüşümlü olarak iki grupta yapılan taktik çalışma ve şut çalışması ile sona erdi. - KONYA

Konyaspor, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: İHA

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