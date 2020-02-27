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Konyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 24. haftasında 29 Şubat Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

27.02.2020 15:06 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:06Konyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları
İttifak Holding , Süper Lig'in 24. haftasında 29 Şubat Cumartesi günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Çabukluk ve 5'e 2 oyun ile devam eden idman, gruplar halinde dönüşümlü yapılan taktik ile şut çalışmalarıyla tamamlandı.
Antrenmana tedavisine devam edilen Farouk Miya dışındaki tüm oyuncular katıldı.

İttifak Holding, Konyaspor, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: AA

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