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Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında 29 Eylül Pazar günü sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından devam etti.

24.09.2019 20:48Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları
İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında 29 Eylül Pazar günü sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından devam etti.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Topla koordinasyon ve 7'ye 4 pas çalışması ile devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.
Göztepe maçında sakatlanan ve tedavisine devam edilen Marko Jevtovic antrenmana katılmazken, Ali Çamdalı ve Paolo Hurtado ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

İttifak Holding, Kayserispor, Konyaspor, Spor

Kaynak: AA

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