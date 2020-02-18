Haberler » Spor » Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor - Spor

Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor

İTTİFAK Holding Konyaspor, HES Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

18.02.2020 14:52 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:52Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor

İTTİFAK Holding , HES Kablo maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda HES Kablo Kayserispor ile karşılaşacak olan Konyaspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve topla yapılan ısınma-çabukluk hareketleri ile başladı. 7'ye 3 ile devam eden antrenman taktik çalışma ile sona erdi. Antrenmana tedavisine devam edilen Marin Anicic katılmazken, Faruku Miya ve Ali Karakaya takımdan ayrı olarak fizyoterapist yönetiminde çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detaylar



Kayserispor, Konyaspor, HES, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

16:49  Onur Tuna kimdir? Onur Tuna kaç yaşında, nereli?
16:34  Tuvana Türkay kimdir? Tuvana Türkay kaç yaşında, nereli?
16:26  Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Sivasspor - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
15:20  Maalesef nasıl yazılır? TDK'ya göre maalesef mi, malesef mi?
15:20  Civata nasıl yazılır? TDK'ya göre cıvata mı, civata mı?
18.02.2020 16:54:04