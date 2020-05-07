Haber, Son Dakika, Haberler

Konyaspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'da teknik ekip ve futbolculara yapılan Kovid-19 testlerinin negatif çıktığı belirtildi.

Konyaspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı
07.05.2020 23:28 | Son Güncelleme: 07.05.2020 23:34
Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'da teknik ekip ve futbolculara yapılan Kovid-19 testlerinin negatif çıktığı belirtildi.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıkmada, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yayımladığı "Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü" kapsamında A takım futbolcuları, teknik heyet, destek ekibi ve yöneticilere Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.
Açıklamada, "Dün Kayacık Tesisleri'mizde yöneticilerimiz, teknik heyetimiz, futbolcularımız, destek ekiplerimiz ve kulüp personelimize yapılan Kovid-19 testinin sonuçlarının tamamı negatif çıkmıştır." denildi.

Kaynak: AA

Etiketler: İttifak Holding, Konyaspor, Spor, Haber
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, İngiltere Premier Ligi’nde yılın en iyi 11’ine seçildi Spor
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, İngiltere Premier Ligi'nde yılın en iyi 11'ine seçildi
Milli futbolcu Arda Turan birçok kulüpten transfer teklif aldığını açıkladı Spor
Milli futbolcu Arda Turan birçok kulüpten transfer teklif aldığını açıkladı
Rıdvan Dilmen ligleri başlatma kararı alan TFF’yi eleştirdi: Doğru hareket edilmiyor Spor
Rıdvan Dilmen ligleri başlatma kararı alan TFF'yi eleştirdi: Doğru hareket edilmiyor
Mike Tyson’ın kulağını ısırdığı boksör Evander Holyfield, boksa geri dönüyor Spor
Mike Tyson'ın kulağını ısırdığı boksör Evander Holyfield, boksa geri dönüyor
Eski Süper Lig topçusu, 5 yaşındaki oğlunu nasıl öldürdüğünü soğukkanlılıkla anlattı Spor
Eski Süper Lig topçusu, 5 yaşındaki oğlunu nasıl öldürdüğünü soğukkanlılıkla anlattı
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Futbol maçlarının başlamasıyla ilgili bir gündemimiz olmadı Spor
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Futbol maçlarının başlamasıyla ilgili bir gündemimiz olmadı
Falcao, teklif iddialarına son noktayı koydu: Suudi Arabistan’dan kimse benimle temasa geçmedi Spor
Falcao, teklif iddialarına son noktayı koydu: Suudi Arabistan'dan kimse benimle temasa geçmedi
Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi: Tottenham ve Napoli Vedat Muriqi için teklif yaptı Spor
Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi: Tottenham ve Napoli Vedat Muriqi için teklif yaptı
Haberler››Spor››Konyaspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

00:22: Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, İngiltere Premier Ligi'nde yılın en iyi 11'ine seçildi - Spor 23:57: Milli futbolcu Arda Turan birçok kulüpten transfer teklif aldığını açıkladı - Spor 23:40: Shane Larkin: "Türk vatandaşlığını alma sürecim kariyerim açısından en önemli gelişme" - Spor 23:28: Konyaspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı - Spor 23:22: Van'da taziye evi kurulan mahalledeki koronavirüs vakaları il geneline yayıldı, Vali vatandaşları uyardı - Haber 23:22: Antalyaspor'dan Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı - Spor 21:37: Son Dakika: İngiliz Büyükelçi Chilcott, Türkiye'nin yolladığı ekipmanların kullanılamaz halde olduğuyla ilgili haberleri yalanladı - Haber