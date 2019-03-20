Konyaspor'da, Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıkları

Atiker Konyaspor
, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan
Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir
ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kayacık
Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core ve kuvvet çalışması ile başladı.
Daha sonra sahada çabukluk hareketleri ve 5'e 3 ile devam eden idmanda futbolcular, üç takım halinde dönüşümlü olarak 5'e 5 oyun ve koşu çalışması yaptı.
Antrenman 7'ye 7 çift kale maç ile sona erdi.
Antrenmana, milli takımlarda bulunan oyuncular ile tedavilerine devam edilen Mücahit Atalay
, Mustapha Yatabare
, Adis Jahovic ve Fallou Diagne
katılmadı.
7 Nisan, Atiker Konyaspor, Başakşehir, Spor
Kaynak: AA