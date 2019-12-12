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Konyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

12.12.2019 21:26 | Son Güncelleme: 12.12.2019 21:28
İttifak Holding , Süper Lig'in 15. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Medipol ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Pas çalışması ve 7'ye 4 oyun ile devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.
Öte yandan, tedavilerine devam edilen Marko Jevtovic antrenmana katılmazken, Ertuğrul Taşkıran fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.
Konyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

İttifak Holding, Başakşehir, Konyaspor, Spor

Kaynak: AA


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