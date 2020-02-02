Haberler » Spor » Konyaspor'da Miya, bir ay sahalardan uzak kalacak - Spor

Konyaspor'da Miya, bir ay sahalardan uzak kalacak

İttifak Holding Konyaspor'da Antalyaspor maçında sakatlanan Farouk Miya'nın bir ay forma giyemeyeceği açıklandı.

02.02.2020 14:24 | Son Güncelleme: 02.02.2020 14:24Konyaspor'da Miya, bir ay sahalardan uzak kalacak
İttifak Holding 'da maçında sakatlanan Farouk Miya'nın bir ay forma giyemeyeceği açıklandı.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ikinci derece kas zorlanması ve yoğun ödem tespit edilen Miya'nın tedavisine başlandığı belirtildi.
Ugandalı futbolcunun durumuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:
"Kulüp doktorumuz Abdülaziz Türksoylu, Antalyaspor maçında sakatlanan futbolcularımız Farouk Miya ve Rogerio Thuram'ın sağlık durumları hakkında bilgi verdi. Türksoylu, futbolcumuz Miya'nın bugün yapılan tetkikleri sonrasında sol kuadrisep kasın proksimalinde 2. derece kas zorlanması ve yoğun ödem tespit edildiğini, futbolcunun tedavisine hemen başlandığını ancak 4-5 hafta sahalardan uzak kalacağını belirtti. Türksoylu, ayrıca oyuncumuz Rogerio Thuram'ın alt çenesinde 3 santimetre yarası olduğunu, 4 dikiş atıldığını ancak Yakutel Denizlispor maçında oynamasında bir sakınca olmadığını açıkladı."
Her iki oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı bildirildi.

İttifak Holding, Antalyaspor, Konyaspor, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

04:00  Defne Joy Foster kimdir? Defne Joy Foster nereli, neden öldü?
01:00  Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - HK Kayserispor hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray-HK Kayserispor bilet fiyatları
01:00  Metin Oktay kimdir? Metin Oktay'ın doğum günü ne zaman? Metin Oktay kaç gol attı, hangi takımlarda oynadı?
01:00  1 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 2 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
2.02.2020 22:51:53