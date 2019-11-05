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Konyaspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

05.11.2019 20:40 | Son Güncelleme: 05.11.2019 20:40Konyaspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları
İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core ve kuvvet çalışmasıyla başladı.
Daha sonra sahada devam eden idmanda sporcular, çabukluk hareketleri ve 7'ye 4 pas çalışması yaptı.
Marko Jevtovic ve Deni Milosevic antrenmanda yer almazken, Jens Jonsson ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.
Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

İttifak Holding, Konyaspor, Sivasspor, Spor

Kaynak: AA

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