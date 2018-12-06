Konyaspor'da Trabzon Mesaisi!

Atiker Konyaspor
, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 8 Aralık
Cumartesi günü Trabzonspor
ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Kayacık
Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Yoğun yağış altında gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas organizasyonları ve 7'ye 4 top kapma çalışması yaptı. İdman, taktik çalışma ile sona erdi.
Tedavilerine devam edilen Fallou Diagne ve Selim Ay
, antrenmana katılmadı.
Aralık,Trabzonspor,Konyaspor
06 Aralık 2018 Perşembe 23:48