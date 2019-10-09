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Konyaspor'da yeni malatyaspor maçı hazırlıkları başladı

İttifak Holding Konyaspor, 3 günlük iznin ardından BtcTürk Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

09.10.2019 22:10Konyaspor'da yeni malatyaspor maçı hazırlıkları başladı

İttifak Holding Konyaspor, 3 günlük iznin ardından BtcTürk Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 8'inci haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Konyaspor, 3 günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı. Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleşen antrenmana milli takımlarda bulunan Riad Bajic, Erdon Daci, Levan Shengelia ve Ali Karakaya katılmadı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman pas çalışması ve 6'ya 3 ile devam etti. Tempolu koşu çalışmasının ardından yapılan çift kale maç ile antrenman sona erdi.

Antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışan Paolo Hurtado daha sonra fizyoterapist yönetiminde ayrı çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Antrenmandan görüntüler

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Kaynak: DHA

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