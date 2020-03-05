Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

İttifak Holding Konyaspor
, Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Daha sonra 5'e 2 oyunla devam eden idman, taktik çalışmayla tamamlandı.
Antrenmana tedavisine devam edilen Farouk Miya katılmazken Robert Mak, Marin Anicic ve Erdon Daci ise takımdan ayrı çalıştı.