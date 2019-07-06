06.07.2019 21:25
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Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları

Konyaspor

KONYA AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

KONYA AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Daha sonra 5'e 3 pas çalışması ile devam eden idman, 8'e 8 oyunun ardından çift kale maçla sona erdi.
İzinli oyuncuların katılmadığı antrenmanda, Petar Filipovic ve Fallou Diagne fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.
Kaynak: AA
Konyaspor, Kayacık, Spor

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