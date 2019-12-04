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Konyaspor'dan Aykut Kocaman'a destek açıklaması Açıklaması

Konyaspor Kulübü, Süper Lig'de son dönemde alınan kötü sonuçlar nedeniyle eleştirilen teknik direktör Aykut Kocaman'a destek verdi.

04.12.2019 15:40 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:40Konyaspor'dan Aykut Kocaman'a destek açıklaması Açıklaması
Kulübü, Süper Lig'de son dönemde alınan kötü sonuçlar nedeniyle eleştirilen teknik direktör Aykut Kocaman'a destek verdi.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, son dönemde takımın aldığı sonuçların herkesi üzdüğü ifade edildi.
Kötü sonuçlara ilişkin eleştirilerin yoğunlaştığı belirtilen açıklamada, taraftar desteğinin önemi vurgulanarak şunlar kaydedildi:
"Tamamen Konyaspor sevgisi üzerine inşa edilen haklı eleştirilerin her zaman başımızın üstünde yeri olduğunu ve bunları değerlendirdiğimizi, kayıtsız kalmadığımızı ifade etmek isteriz. Bununla birlikte mevcut durumdan vazife çıkaran ve ortamı özellikle germek, camiamızı karıştırmak isteyenlere en güzel cevabı yine taraftarlarımızın vereceğine inanıyoruz. Bir süredir yaşadığımız ve hepimizin enerjisini düşüren bu kötü günleri, yönetim kurulumuzun her şart ve ortamda birlikteliği, teknik direktörümüz Aykut Kocaman'ın duruşu, bilgi, beceri ve tecrübesi, camiamızın da kenetlenmesiyle güçlü bir şekilde aşacağımızdan şüphemiz yoktur. Hocamızın dün yanındaydık bugün de yanında olmaya devam edeceğiz. Bundan sonra da kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda atacağı adımların her zaman destekçisi olacağız. Bu vesileyle taraftarlarımızı yeniden ve güçlü bir başlangıç için pazar günü kendi evimizde oynayacağımız Gaziantep FK maçına davet ediyoruz."

Aykut Kocaman, Konyaspor, Spor

Kaynak: AA

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