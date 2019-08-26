Konyaspor'dan Galatasaray'a olay gönderme

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile Konyaspor 1-1 berabere kaldı. Galatasaray'ın golünü 60'ıncı dakikada Ryan Babel kaydederken, Konyaspor'un golü 90+6'ncı dakikada Jens Jonsson'dan geldi. Sarı kırmızılı takım, 75'inci dakikada Jean Michael Seri'nin atılmasıyla mücadeleyi 10 kişi tamamladı. Bu sonuçla Galatasaray yeni sezondaki ilk puanını alırken, Konyaspor ise 2 puana yükseldi.

MAÇ SONU PAYLAŞIMA HEM BEĞENİ HEM TEPKİ YAĞDI

90 dakikanın ardından Konyaspor'un resmi Twitter hesabından flaş bir paylaşım geldi. Konyaspor, Galatasaray maçının yer aldığı takım fotoğrafını ''23,73 Milyon Euro=113,40 Milyon Euro'' notuyla paylaştı. Takımlar arasında piyasa değer farkına dikkat çekilirken paylaşım beğeni yağmuruna tutuldu. Galatasaraylı taraftarlar ise sert tepki gösterdi.