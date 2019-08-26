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Konyaspor'dan Galatasaray'a olay gönderme

Süper Lig'in 2. haftasında 90+6. dakikada bulduğu golle deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Konyaspor'dan maç sonu paylaşım geldi.

26.08.2019 10:46
Konyaspor'dan Galatasaray'a olay gönderme

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile Konyaspor 1-1 berabere kaldı. Galatasaray'ın golünü 60'ıncı dakikada Ryan Babel kaydederken, Konyaspor'un golü 90+6'ncı dakikada Jens Jonsson'dan geldi. Sarı kırmızılı takım, 75'inci dakikada Jean Michael Seri'nin atılmasıyla mücadeleyi 10 kişi tamamladı. Bu sonuçla Galatasaray yeni sezondaki ilk puanını alırken, Konyaspor ise 2 puana yükseldi.

MAÇ SONU PAYLAŞIMA HEM BEĞENİ HEM TEPKİ YAĞDI

90 dakikanın ardından Konyaspor'un resmi Twitter hesabından flaş bir paylaşım geldi. Konyaspor, Galatasaray maçının yer aldığı takım fotoğrafını ''23,73 Milyon Euro=113,40 Milyon Euro'' notuyla paylaştı. Takımlar arasında piyasa değer farkına dikkat çekilirken paylaşım beğeni yağmuruna tutuldu. Galatasaraylı taraftarlar ise sert tepki gösterdi.

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Konyaspor'dan Galatasaray'a olay gönderme

Galatasaray, Konyaspor, Spor

YORUMLAR (19)
GS BABA GS: tek maç üzerinden yorum yapanlara gs kulübü olarak acıyoruz. . . alt tarafı 1 maçta berabere kaldılar sanki bizimle aynı şampiyonluklara kupalara sahiplermiş gibi yorumlar yapıyorlar. . . ee haklılar aslında bir bakıma: galatasaray gibi büyük bir takımla berabere kalmak onların tarihi için unutulamayacak bir olaydır. tıpkı fenerbahçe tarihindeki gibi. cimbomu yendiklerinde bile değil sadece berabere kaldıklarında bile çılgınlar gibi seviniyorlar. başkanları sahaya iniyor ve mutluluktan sarhoş oluyorlar
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2 1
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HASSO: kemal kardeşim biz yıllardır okan buruk ve bülent korkmaz için ayni şeyleri söylüyoruz. geç bunları.
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KEMAL: konya inşallah aynı mücadeleyi hocanızın gerçek takımı içinde gösterirsiniz.
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MERAKLI: okan buruk'' un galatasaraya oynattığı gibi mi?
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1 3
ASLAN1973: Bu takım bi Otursun sizede oturtur konya maç boyu 100de 20lerle mücadele ettiniz
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GS: fenere karşıda aynı güçle oynayacaklarmı hiç zannettem ama görecez bakalım. cimboma gelince böyle oynarlar
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ŞAPKACI: 1 TÜRK TAKIMI DİĞER TÜRK TAKIMIYLA BERABERE KALDI VE BİR RUM TAKIMI AĞZI KULAKLARINDA ADETA ŞAMPİYON OLDU. ŞİKESİZ OLMAZ BİLADER DAHA 96 PUAN VAR BEKLEYİN ŞANLI TÜRK TAKIMI GALATASARAY ELBETTE BİR AVUÇ RUM TAKIMINI ALT EDECEKTİR.
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ASLAN AVCISI: FRANSIZCAYI BIRAK TÜRKÇE KONUŞ , TARİH OKU . BİR TÜRK TAKIMI HİMMETÇİ BİR FRANSIZ TAKIMIYLA BERABERE KALDI . HİMMETLE KAZANMAYA ALIŞMIŞ FRANSIZ TAKIMI ŞOK OLMUŞ .
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4 3
BEN: Ağlama şapkayı önüne koy
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3 0
GSLİ: BU SOYTARILARI GALATASARAYA GÜLDÜRENE YAZIKLAR OLSUN
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