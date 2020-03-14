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Konyaspor'dan 'gol' göndermesi

Konyaspor, Fenerbahçe maçının 16. dakikasında Ömer Ali'nin yaptığı kafa vuruşunda topun çizgiyi geçtiğini iddia edip, sosyal medya hesabından pozisyonun fotoğrafını paylaştı ve golün tanımını yazdı.

14.03.2020 22:09 | Son Güncelleme: 14.03.2020 22:11
Konyaspor'dan 'gol' göndermesi
Konya spor , Fenerbahçe maçının 16. dakikasında Ömer Ali'nin yaptığı kafa vuruşunda topun çizgiyi geçtiğini iddia edip, sosyal medya hesabından pozisyonun fotoğrafını paylaştı ve golün tanımını yazdı.

Konyaspor'dan Fenerbahçe maçındaki kritik pozisyon hakkında gönderme geldi. Yeşil-beyazlı takım, Fenerbahçe maçının 16. dakikasında Ömer Ali'nin yaptığı kafa vuruşu pozisyonunda topun çizgiyi geçtiğini iddia ederek o anki fotoğrafı paylaştı. Yeşil-beyazlılar ayrıca golün tanımını da yaparak, hakeme göndermede bulundu. Konyaspor sosyal medya hesabından yapılan göndermede şu ifadeler yer aldı:

"Futbol, hentbol, hokey ve buz hokeyi gibi spor müsabakalarında topun kale çizgisini geçmesi ile kazanılan sayının ismidir." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Fenerbahçe, Konyaspor, Ömer Ali, Spor

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