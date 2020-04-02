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Konyaspor'dan "Milli Dayanışma Kampanyası"na 701 bin 922 liralık destek Açıklaması

Konyaspor Kulübü, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet, futbolcu ve çalışanların yanı sıra Konyaspor AŞ'nin de katkılarıyla "Milli Dayanışma Kampanyası"na 701 bin 922 liralık destekte bulundu.

02.04.2020 15:54 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:54
Konyaspor'dan
Konyaspor Kulübü, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet, futbolcu ve çalışanların yanı sıra Konyaspor AŞ'nin de katkılarıyla "Milli Dayanışma Kampanyası"na 701 bin 922 liralık destekte bulundu.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek verildiği kaydedildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yevmiye ile geçimini sürdüren kesimler başta olmak üzere, koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan, dar gelirli vatandaşlara ilave destek sağlamak üzere Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem Milli Dayanışma Kampanyası'na Konyaspor Kulübü olarak gönülden destek veriyoruz. Bu kapsamda başkanımız Hilmi Kulluk ile yönetim kurulu üyelerimiz, teknik heyetimiz, futbolcularımız ve çalışanlarımız olarak A'dan Z'ye Konyaspor ailesinin bütün birimleri 501 bin 922 lira, Konyaspor Kulübü olarak ise 100 bin lira ve Konyaspor AŞ'nin de 100 bin lira katkısıyla gerçekleşen kampanyada 701 bin 922 lira toplanmış ve belirtilen hesaplara yatırılmıştır."
"Gün; aziz milletimizin yaralarına merhem olma, zor zamanlarında onlara omuz verme günüdür." denilen açıklamada, "Bu zor günleri birlik ve dayanışma içinde birbirimize güç vererek aşacağımıza yürekten inanıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.
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Kaynak: AA

Etiketler: Cumhurbaşkanı, Konyaspor, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Konyaspor'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 701 bin 922 liralık destek Açıklaması - Haberler

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