Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Konyaspor'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

İttifak Holding Konyaspor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 701 bin 922 TL'lik destekte bulundu.

02.04.2020 15:11 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:11
Konyaspor'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

İttifak Holding Konyaspor , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 701 bin 922 TL'lik destekte bulundu.

Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Yevmiye ile geçimini sürdüren kesimler başta olmak üzere, Koronavirüs Salgını kapsamında alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan, dar gelirli vatandaşlara ilave destek sağlamak üzere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na İttifak Holding Konyaspor Kulübü olarak gönülden destek veriyoruz. Bu kapsamda Başkanımız Hilmi Kulluk, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Teknik Heyetimiz, Futbolcularımız, Çalışanlarımız, A'dan Z'ye Konyaspor Ailesinin bütün birimleri (501.922.00  TL) İttifak Holding Konyaspor Kulübü (100.000.00 TL) Konyaspor A.Ş'nin (100.000.00 TL) katkısıyla gerçekleşen kampanyada 701.922.00 TL toplanmış ve belirtilen hesaplara yatırılmıştır. Gün; aziz milletimizin yaralarına merhem olma, zor zamanlarında onlara omuz verme günüdür.  Bu zor günleri birlik ve dayanışma içinde birbirimize güç vererek aşacağımıza yürekten inanıyoruz."


Kaynak: DHA

Etiketler: İttifak Holding, Konyaspor, Spor
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Spor ››Konyaspor'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Spor

Spor Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya Beşiktaş’tan dev destek Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya Beşiktaş'tan dev destek
Korona nedeniyle, Avrupa’da şampiyon ilan edilen ilk takım belli oldu Spor
Korona nedeniyle, Avrupa'da şampiyon ilan edilen ilk takım belli oldu
Neymar’ın eski aşkı, spor yaparken göğüslerini gösterdiği video çekti Spor
Neymar'ın eski aşkı, spor yaparken göğüslerini gösterdiği video çekti
G.Saray’dan ayrılmayı planlayan Falcao’nun yardımı gönülleri fethetti Spor
G.Saray'dan ayrılmayı planlayan Falcao'nun yardımı gönülleri fethetti
Koronavirüs nedeniyle verilen arada vatani görevini yapacak Spor
Koronavirüs nedeniyle verilen arada vatani görevini yapacak
Karantinayı ihlal eden Ronaldo’ya ağır hakaret: O hayvanı gönderin Spor
Karantinayı ihlal eden Ronaldo'ya ağır hakaret: O hayvanı gönderin
Zlatan kafaları karıştırdı! Emeklilik için çarpıcı itiraf Spor
Zlatan kafaları karıştırdı! Emeklilik için çarpıcı itiraf
Rüştü Reçber’in son durumu hakkında, eşinden sevindirici haber Spor
Rüştü Reçber'in son durumu hakkında, eşinden sevindirici haber

Son Dakika Spor Haberleri

16:32: Miralem Pjanic'in Juventus Formasıyla En İyi Anları - Spor 16:32: Sivasspor Oyuncuları Antremanlarına Evlerinden Devam Ediyor - Spor 16:30: Boks milli takım antrenörünün son koronavirüs testi negatif çıktı - Spor 16:30: Boks Milli Takımı'nın antrenörü Seyfullah Dumlupınar'dan sevindirici haber - Spor 16:18: TFF kurullarından Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Spor 16:02: Beşiktaş'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 903 bin TL destek - Spor 15:49: Koronavirüs nedeniyle Belçika Pro Lig'de sezon sonlandırıldı ve Club Brugge şampiyon ilan edildi - Spor 15:43: İyileşen koronavirüs hasta sayısı grafiğine Türkiye 20. sıradan giriş yaptı - Haberler 15:12: Radamel Falcao, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağışta bulundu - Spor 14:52: Heung-Min Son, koronavirüs nedeniyle liglere verilen arada askerlik hizmetini tamamlayacak - Spor 14:20: Portekizli siyasetçiden, karantinayı ihlal eden Ronaldo'ya: O hayvanı buradan gönderin - Spor 12:51: Bağış tartışmaları sürerken İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teşekkür etti - Haberler