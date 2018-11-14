Konyaspor'dan Milli Takıma Videolu Destek

14 Kasım 2018 Çarşamba 11:14



14 Kasım 2018 Çarşamba 11:14

Konyaspor Kulübü, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta 17 Kasım Cumartesi günü Konya'da İsveç ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na özel bir video ile destek verdi.Kulübün sosyal medya hesaplarından "Milli takımımızı özlemle, hasretle, coşkuyla bekliyoruz" başlığıyla yayımlanan video, yaklaşık 3 dakika sürüyor.Videoda, karşılıklı konuşmalarına yer verilen Konyalı vatandaşlar, milli takımın kente geleceği haberi üzerine, "Başımızın gözümüzün üstüne gelsinler", "Milli takımın her zaman başımızın üzerinde yeri var", "Başımızın tacı geliyor", "Gözümüzün nuru geliyor" diyerek, sevinçlerini ve milli takıma desteklerini dile getiriyor.Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk'un da "Şeref duyarız, buyursunlar gelsinler. Başımızın üstünde yerleri var." ifadelerine videoda yer veriliyor.Hazırlanan video, #buyursunlargelsinler etiketinin ekranda görülmesiyle sona eriyor.A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta 17 Kasım Cumartesi günü İsveç ile Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşılaşacak.