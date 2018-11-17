Konyaspor'dan Müthiş Dönüş

Atiker Konyaspor
, milli maçlar sebebiyle lige verilen arada Adanaspor
ile hazırlık maçı yaptı. Yeşil-beyazlılar 2-0 geriye düştüğü mücadeleden 3-2'lik sonuçla galip ayrıldı. Kayacık
Tesisleri'nde saat 12.00'de başlayan maçın ilk yarısında Atiker Konyaspor Mücahit Atalay
, Vedat Bora
, Ali Turan, Petar Filipovic, Yevhen Opanasenko, Volkan Fındıklı
, Wilfred Moke, Amir Hadziahmetovic, Ömer Ali Şahiner
, Moryke Fofana, Adis Jahovic 11'i ile mücadele etti. Adanaspor 22. dakikada Roberts
ve 40. dakikada Ahmet'in golleriyle 2-0 öne geçerken, Atiker Konyaspor 42. dakikada Yevhen Opanasenko ve 43. dakikada Ömer Ali Şahiner
ile bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-2 berabere tamamladı. Atiker Konyaspor maçın ikinci yarısında ise Mücahit Atalay (Ahmet Çolak
dk. 76), Yevhen Opanasenko, Uğur Demirok
, Fallou Diagne, Ferhat Öztorun
, Volkan Fındıklı (Jens Jonsson dk. 70), Marko Jevtovic, Vedat Bora, Musa Araz, Mücahit Can Akçay
ve Mustapha Yatabare
isimleriyle mücadele verdi. Konyaspor, 57. dakikada Musa Araz'ın attığı golle sahadan 3-2 galip ayrıldı.
(İHA)
Mücahit Atalay,Adanaspor,Konyaspor
17 Kasım 2018 Cumartesi 17:46