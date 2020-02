Konyaspor'dan "şivlilik" etkinliği

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ve futbolcular, üç ayların başlangıcı Regaip Kandili'nin sabahında Konya'ya has "şivlilik" etkinliğinde, sevgi evlerindeki çocuklara çeşitli hediye ve şekerlemeler dağıttı.Karatay Çocuk Evleri'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ile futbolculardan Uğur Demirok, Alper Uludağ ve Ferhat Öztorun katıldı.Teknik direktör ve futbolcular etkinliğin yapıldığı alana gelirken, çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Daha sonra stantların başına geçen futbolcular, çocuklara içerisinde çeşitli hediyelerin bulunduğu paketlerin yanı sıra çikolata ve şekerleme dağıttı.Konyaspor Kulübü Genel Sekreteri Mehmet Günbaş, burada yaptığı konuşmada, Konyaspor camiasının Regaip Kandili'ni kutladı.Konyaspor ailesi olarak gençlerle beraber olduklarını dile getiren Günbaş, şunları kaydetti:"4'üncüsünü düzenlediğimiz bu program bizim için gerçekten çok önemli. Böyle bir programı her yıl burada yapmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu yüzden bunu artık geleneksel hale getirdik. İnşallah bundan sonra da ömrümüz yettiğince yapmaya devam edeceğiz. Üç ayların başlangıcı Regaip Kandili hepimize hayırlar getirsin. İnşallah bundan sonra Konyaspor için de bir çıkış noktası olur. Önümüzde çok önemli bir Kasımpaşa maçı var. İnşallah bu bizim için bir çıkış maçı olacak."Korkmaz: "Her maçın bir zorluğu var"Teknik direktör Bülent Korkmaz da şivliliğin çok güzel bir gelenek olduğunu, bunu devam ettirmek gerektiğini belirtti.Korkmaz, Süper Lig'de Kasımpaşa'yla yapacakları maça da değinerek "Geçen hafta 3 puanı, galibiyeti elimizden kaçırdık. İnşallah bu hafta taraftarımızla beraber bütün olarak bu maçı kazanmak istiyoruz. Her maçın bir zorluğu var. Ama kulübümüzle ve oyuncularımızla bunun üstesinden gelebileceğimize inanıyorum. İnşallah hem iyi oynayarak hem de sonucu alarak maçın galibi biz oluruz." diye konuştu.Konuşmaların ardından teknik direktör Korkmaz ve futbolcular, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.Etkinliğe, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın eşi Funda Toprak, okul yöneticileri ile çok sayıda çocuk katıldı.